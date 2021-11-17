США призвали создать правила поведения в космосе после разрушительного инцидента с российским противоспутниковым оружием

США призвали создать правила поведения в космосе после разрушительного инцидента с российским противоспутниковым оружием

В результате инцидента, вызванного РФ, на Международной космической станции была объявлена тревога.

США выступили с призывом ко всем государствам ответственно вести себя в космосе из-за испытаний РФ противоспутникового оружия.

Об этом заявил заместитель спикера Белого дома Эндрю Бейтс, пишет Укринформ.

"Мы призываем все ответственные космические государства присоединиться к нам для выработки норм ответственного поведения, а также воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных проводимым Россией", — сказал представитель Белого дома.

В результате инцидента, вызванного РФ, на Международной космической станции была объявлена тревога, и астронавты должны были перейти в защитные капсулы на корабле Crew Dragon.

Представитель Белого дома резюмировал, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безрассудные действия российской стороны.

Ранее космическое командование США заявило, что Россия при испытании противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию на низкой околоземной орбите более 1,5 тыс. обломков, по которым можно вести мониторинг.

В то же время, американские военные замечали, что в результате испытаний на орбите появятся сотни тысяч более мелких обломков, отследить которые будет невозможно.

Кроме того, сообщалось, что по меньшей мере 14 обломков угрожали МКС и международному экипажу из семи человек. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявлял, что "испытания России значительно увеличили опасность астронавтов и космонавтов на МКС".

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