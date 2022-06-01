США призвали страны сделать больше, чтобы снизить зависимость от энергоносителей РФ

США призвали страны сделать больше, чтобы снизить зависимость от энергоносителей РФ

Администрация США отреагировала на решение европейских стран относительно дополнительных ограничений на импорт газа и нефти из России.

У Байдена призвали приложить больше усилий в дальнейшей перспективе, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«Мы приветствуем предложение ЕС по блокированию (импорта – ред.) российской нефти»,- подчеркнул Прайс.

Таким образом, европейские союзники и партнеры США предпримут шаг для уменьшения зависимости от российских энергоресурсов. Представитель Госдепа при этом подчеркнул важность усилий, чтобы ограничить Москву в попытках превращать энергопотоки в оружие – не только против Украины, но и других европейских стран.

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Также в долгосрочной перспективе нужно снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Напомним, Шарль Мишель рассказал, когда ЕС введет шестой пакет санкций против России.

Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, этому будет способствовать нефтяное эмбарго.

Отметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала решение о нефтяных санкциях против России. По ее словам, это позволит фактически сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года.

В то же время Владимир Зеленский ранее заявил, что согласование новых санкций ЕС против России "слишком затянулось".

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