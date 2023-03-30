В Белом доме призвали граждан США немедленно выехать из России: причины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвали американцев немедленно уехать из России и не путешествовать в это государство. Произошло это из-за ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом говорится в официальных заявлениях Блинкена и Карин Жан-Пьер.

Энтони Блинкен отметил, что его ведомство контактирует с редакцией The Wall Street Journal и делает все возможное, чтобы помочь задержавшему путинский режим журналисту. Он также осудил задержание представителя СМИ.

Госсекретарь напомнил, что США не рекомендуют своим гражданам находиться в России и призвал американцев немедленно уехать из этого государства.

С похожим заявлением выступила представитель Белого дома.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к оговорке правительства США не путешествовать в Россию. Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие туда, должны немедленно уехать, как это рекомендует Государственный департамент", — сказала Карин Жан-Пьер .

Арест американского журналиста в России

Российские пропагандистские издания сообщили, что в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже". В городе написал материал об отношении россиян к ЧВК "Вагнер".

В ФСБ России заявили, что Гершкович "собирал секретную информацию о деятельности одного из предприятий российского ВПК". Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

"The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего доверенного и преданного журналиста Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей", - говорится в заявлении газеты.

Американская ежедневная газета The Wall Street Journal требует в России уволить журналиста издания Эвана Гершковича.

Читайте также: