США призвали Украину и Россию к переговорам: в Совбезе ООН озвучили условия мира

Соединенные Штаты Америки призвали Россию и Украину к переговорам по достижению устойчивого мира и подтвердили намерение и дальше прилагать усилия для прекращения войны.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс во время заседания Совета Безопасности ООН, передает Укринформ .

Она подчеркнула, что по возвращении на пост президента США Дональд Трамп «четко дал понять» намерение завершить российско-украинскую войну, которая, по ее словам, приносит только смерть и разрушение. В Вашингтоне поддерживают достижение устойчивого мира путем переговоров, чтобы остановить кровопролитие.

Отдельно Брюс призвала Россию вернуть украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных на временно оккупированные территории или в РФ. Она сообщила, что США профинансируют программу помощи на 25 миллионов долларов для содействия их возвращению. По ее словам, этот вопрос является важной составляющей гуманитарной политики первой леди США Мелания Трамп.

Представитель США также отметила необходимость глобальной поддержки усилий Вашингтона для достижения мира и призвала государства-члены ООН прекратить любую помощь России.

В частности, США обратились в Китай с требованием немедленно прекратить поставки России товаров двойного назначения, а также в КНДР и Иран с призывом остановить передачу боеприпасов, ракет и ударных беспилотников.

В то же время Брюс заявила, что Россия, в свою очередь, оказывает военную поддержку Ирану, поставляя боевые самолеты, вертолеты и бронетехнику, что может противоречить санкционным режимам Совбеза ООН.

«Мы призываем Россию как постоянного члена придерживаться резолюций Совбеза и призываем обе стороны — Россию и Украину — к переговорам по завершению войны», — подытожила она.

Переговоры о мире в Украине — что известно

В Киеве ранее заявляли, что ожидают приезда американской делегации , в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Виткофф. По словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, визит может состояться после Пасхи.

Также к делегации может присоединиться сенатор США Линдси Грэм. Предполагается, что этот визит связан с подготовкой к возможному возобновлению переговоров по войне России против Украины.

Также сообщалось, что Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Стороны планируют либо трехсторонние переговоры, либо приезд американской делегации в Киев, после чего она отправится в Москву.