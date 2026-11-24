Черное море / © Associated Press

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Соединенные Штаты призвали Украину и Россию прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру и цепи снабжения продовольствием.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

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По словам дипломата, атаки на энергетическую инфраструктуру и продовольственные маршруты оказывают негативное влияние на международные поставки.

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«Мы снова призываем Россию и Украину прекратить атаки на всю энергетическую инфраструктуру и цепи поставок продовольствия. Коммерческое судоходство должно осуществляться безопасно и беспрепятственно», — подчеркнул Негреа.

Он также перечислил последствия ударов по гражданским портам и торговым судам. По его словам, подобные атаки ставят под угрозу жизнь гражданских, ограничивают свободу судоходства, сокращают экспорт сельскохозяйственной продукции и создают риски для глобальной продовольственной безопасности.

Дипломат отметил, что в результате атак в Черном море зерно, удобрения и другие продовольственные грузы оказываются на морском дне. Моряки разных стран гибнут или получают ранения, а украинские аграрии сталкиваются с препятствиями при вывозе своей продукции на внешние рынки.

Негреа призвал обе стороны не усугублять проблемы мировой продовольственной системы. Отдельно он подчеркнул, что США оказывают Украине гуманитарную продовольственную помощь, а места ее распределения не должны становиться объектами атак.

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«Лучший способ защитить продовольственные поставки через Черное море — это завершить войну», — заявил представитель США.

Говоря о дипломатических усилиях Вашингтона, Негреа сообщил, что США вместе с Украиной и европейскими партнерами работают над несколькими направлениями будущего урегулирования.

Среди них — создание надежных гарантий безопасности для Украины, которые должны сделать невозможным новую российскую агрессию, а также перспектива вступления государства в Европейский Союз. Кроме того, речь идет о комплексной программе послевоенного экономического обновления с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других международных организаций.

Еще одним направлением дипломат назвал конкретные договоренности по механизмам безопасности, которые должны действовать после заключения мирного соглашения.

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По словам Негреа, Вашингтон рассчитывает продолжить переговорную работу на основе встреч в Абу-Даби. В этот процесс США стремятся привлекать Украину, Россию, европейских партнеров, НАТО и Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря три гражданских судна подверглись ударам беспилотников неподалеку от румынского порта Сулина.

Мы ранее информировали, что Турция продолжит переговоры со сторонами российско-украинской войны по восстановлению безопасности судоходства в Черном море.

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