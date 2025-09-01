США призывают ЕС прекратить закупки российского газа – Axios

Санкции ЕС / © Getty Images

Соединенные Штаты призывают Европу ввести более жесткие санкции против России, среди которых – полное прекращение закупок российской нефти и газа. Кроме того, США предлагают, чтобы Евросоюз ввел дополнительные пошлины на Индию и Китай, аналогичные тем, которые Вашингтон уже применил в отношении Индии.

Об этом сообщает Axios.

Белый дом поручил Министерству финансов составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России.

"Европейцы не могут затягивать эту войну и создавать необоснованные ожидания, в то же время ожидая, что Америка будет нести все расходы", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома в комментарии Axios. "Если Европа захочет эскалировать конфликт, это ее дело. Но тогда они будут безнадежно вырывать поражение из рук победы".

Как пишет Axios, после саммита президента Трампа и президента России Владимира Путина не наблюдается явный прогресс в прекращении войны. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что ответственность за отсутствие результатов должна лежать на европейских союзниках, а не на Трампе или даже Путине.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз пытается усилить давление на Россию и рассматривает возможность введения вторичных санкций, которые сделали бы невозможным помощь третьих стран в обходе уже введенных ограничений.