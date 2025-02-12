США призывают Европу активнее поддерживать Украину: делегация Трампа готовится к переговорам

Встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности должны стать ключевыми для пересмотра позиции союзников по военной и финансовой помощи Киеву.

Во время ряда встреч в Европе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Украине и России генерал Кит Келлог будут призывать европейских партнеров и членов НАТО взять на себя большую роль в поддержке Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей оборонных ведомств США и источники, знакомые с ситуацией.

Встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности должны стать ключевыми для пересмотра позиции союзников по военной и финансовой помощи Киеву. Кроме того, члены администрации Трампа планируют переговоры с украинскими чиновниками.

Также ожидается визит Кита Келлога, который приедет после встреч в Мюнхене.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент "в ближайшие дни" прибудет в Киев для обсуждения стратегических месторождений полезных ископаемых в Украине.