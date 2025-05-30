Кот Келлог / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки обеспокоены возможным решением Украины не участвовать в мирных переговорах с Россией, запланированных в Стамбуле.

Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог.

По его словам, украинская сторона уже предоставила Соединенным Штатам документ с предложениями по прекращению огня, который был сформирован на основе последних переговоров в Париже и Лондоне.

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«Мы получили меморандум от Украины. В нем 22 пункта — и они достаточно приемлемые», — сообщил Келлог.

В то же время, отметил дипломат, Киев до сих пор не видел ответа со стороны Москвы. Поэтому, по мнению Келлога, украинская делегация может отказаться от участия в переговорах в Стамбуле.

«Я бы посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией. Вы должны показать, что настроены серьезно. Главная цель переговоров — достичь прекращения огня и прекратить убийства», — подчеркнул представитель США.

Ранее сообщалось, что тактика президент США Дональда Трампа в отношении России дает сбои и вызывает все больше критики в США.

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Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения участия в мирных инициативах по урегулированию войны в Украине, если Россия не изменит своего деструктивного поведения.