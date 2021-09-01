США продолжат оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией

США продолжат оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией

До конца 2021 года правительство США планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи.

Несмотря на агрессию России, Украина достигла прогресса во внедрении всесторонних демократических реформ и обеспечении прав человека. Соединенные Штаты продолжат поддерживать их внедрения, в частности, оказывая финансовую помощь.

Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Зеленского и Джо Байдена о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которое в среду, 1 сентября, было опубликовано на официальном сайте президента Украины.

В обнародованном документе говорится, что при поддержке США Украина реализует реформаторскую повестку дня для преобразования страны в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и практиками. Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор и развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру.

"Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятия законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника", — говорится в заявлении.

При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданских и основных свобод, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+.

"Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство", — говорится в документе.

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В заявлении также отметили, что Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях Украины, контролируемых или оккупированы Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.

В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие. В этом году планируется выделить более 463 миллионов долларов помощи — в частности, на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу.

Напомним, в среду, 1 сентября, в Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена. На открытой для прессы части переговоров главы государств сделали короткие заявления для СМИ.

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