США продолжат повышать цену: Госдеп пообещал ужесточить антироссийские санкции

Санкции будут продолжаться до тех пор, пока Москва не завершит свою кампанию против Украины.
Давление санкций США против Российской Федерации в дальнейшем будет только увеличиваться, пока Кремль не прекратит свою агрессивную кампанию против Украины.
Об этом заявил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
"Вы можете ожидать, что мы продолжим усиливать наши финансовые санкции и другие экономические ограничения против российской федерации, пока Москва не завершит свою кампанию против Украины", — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что пока в Вашингтоне этого не увидели. Поэтому, как отметил представитель Госдепа, США "продолжат повышать цену".
Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично уехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма. Такое признание – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США. Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что положительное решение США может иметь ряд последствий, включая:
- наложением экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией,
- замороженным активам Москвы в Штатах, включая недвижимость,
- запрещением разнообразных экспортов товаров двойного назначения.
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