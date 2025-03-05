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США продолжают делиться разведданными из Украины – источники "Суспільного"

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США продолжают делиться разведданными из Украины – источники "Суспільного"

Флаг США / Фото: Associated Press

Вокруг вопроса ведется немало обсуждений.

США продолжают делиться разведданными из Украины. Информация о запрете не соответствует действительности.

Об этом "Суспільному" сообщил источник, осведомленный в ситуации.

Впрочем, следует дождаться официальной информации.

Ранее в Daily Mail написали, что Соединенные Штаты Америки запретили Великобритании делиться разведывательными данными из Украины. Это касается таких организаций, как Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.

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