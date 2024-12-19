США продвигают членство Украины в НАТО – Блинкен удивил заявлением

Соединенные Штаты продвигают членство Украины в НАТО, потому что это лучшая гарантия безопасности, говорит Блинен.

Украина должна быть в НАТО, и статья 5 будет лучшей гарантией безопасности для нее.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Голос Америки".

Он убежден, что Украина находится на пути успеха.

"Если посмотреть на то, что является успехом для Украины, я думаю, что мы в полной мере на пути к успеху в этом смысле", – сказал Блинкен.

Перемирие с РФ

Блинкен объяснил, что при президентстве Байдена не было признаков того, что Россия готова обсуждать урегулирование войны против Украины. Он предположил, что сейчас ситуация может изменяться.

Госсекретарь заверил, что администрация Байдена отдает себе отчет, что любое перемирие для российского президента Путина станет возможностью "отдохнуть, перевооружиться и снова напасть в нужный момент".

"Мы должны убедиться, что так или иначе – и это можно сделать разными способами – у Украины есть то, что ей нужно, чтобы действительно сдерживать любую дополнительную агрессию со стороны России", – сказал он.

Вступление в НАТО

Он заверил, что США, Германия или другие страны-члены Альянса не мешают присоединению Украины

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"Нет, мы не мешаем. Мы вывели Украину на путь членства в НАТО. И последовательные саммиты Альянса НАТО были очень четкими в этом отношении", — подчеркнул Блинкен.

Блинкен признал, что вступление в НАТО и коллективная защита на основе статьи 5 Североатлантического договора являются наиболее действенными гарантиями безопасности для Украины.

"Мы впервые в истории НАТО создали специальное командование, целью которого является помочь Украине на этом пути, осуществить практические шаги, которые она должна предпринять – продолжать развивать и реформировать свои военные институты, продолжать укреплять свою демократию. И мы двигаем Украину по этому пути. В то же время, я считаю, что да, Украина будет и должна быть в НАТО, и статья 5 является лучшей гарантией, которая у нас есть", – добавил Энтони Блинкен.

Другие гарантии безопасности для Украины

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Блинкен считает возможное привлечение европейских войск к будущей линии разграничения еще одной неплохой гарантией безопасности для Украины.

"Например, у нас есть европейские страны, которые говорили о возможности, если будет прекращение огня и решения, иметь часть своих сил вдоль линии прекращения огня, чтобы патрулировать ее, защищать ее, обеспечивать это. Это тоже будет неплохой гарантией", — подытожил госсекретарь. США.

Ранее Энтони Блинкен оценил, могло ли Путина побуждать к войне выведение войск США из Афганистана.

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