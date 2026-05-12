Соединенные Штаты пытаются выступить посредником в достижении договоренности о временном прекращении огня между Украиной и Россией в обмен на ослабление санкций против Москвы. Цель Вашингтона — оживить застывшие переговоры на фоне поиска внешнеполитического прорыва.

Об этом сообщает Kyiv Independent.

В материале отмечается, что подобные инициативы уже вызывают беспокойство в Киеве. Источники, знающие ход переговоров, отмечают, что в потенциальном соглашении отсутствует ключевой для Украины элемент — гарантии безопасности, которые сделали бы невозможным возобновление российской агрессии.

«Они хотят, чтобы Украина согласилась как можно больше или по крайней мере не препятствовала», — рассказал один из источников, осведомленных о ситуации.

Новый импульс переговорам, по данным издания, возник после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая в войне России против Украины. Этот шаг многие расценили как попытку обеспечить Москве возможность провести парад ко Дню Победы.

«Было бы хорошо, если бы перемирие длилось дольше трех дней», — позже заявил Трамп журналистам.

После этого заявления, как отмечает издание, встал вопрос, что именно диктатор Путин может потребовать в обмен на более продолжительное прекращение огня.

В материале также напоминается, что, несмотря на многочисленные раунды переговоров при посредничестве США с участием Украины и России, дипломатические усилия до сих пор не привели к существенному прорыву.

По словам источников, заключению любого потенциального соглашения мешают по меньшей мере три ключевых противоречия, среди которых главным остается вопрос территориальных претензий России.

