США проголосовали против резолюции МАГАТЭ по атакам России на энергосистему Украины

Соединенные Штаты выступили против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающей атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и признающей их угрозой ядерной безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили дипломаты, во время голосования США присоединились к России, Китаю и Нигеру, также выступившим против документа.

Резолюцию принял Совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран. Это уже седьмая резолюция по Украине, принятая с начала полномасштабного вторжения России четыре года назад.

По данным дипломатов, документ поддержали 20 стран, включая Францию, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Африку и Аргентину. Еще 10 государств воздержались, в том числе Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

Это первый случай, когда США проголосовали против подобной резолюции.

В заявлении американской стороны, поданном в Раду перед голосованием, отмечается, что США продолжают поддерживать работу МАГАТЭ в Украине, однако считают рассмотрение этой резолюции нецелесообразным.

"Мы не поддерживаем рассмотрение Советом резолюции, который не способствует достижению мира между Украиной и Россией", - говорится в заявлении.

В тексте резолюции отмечается, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, обеспечивающую электроснабжение атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, представляют прямую угрозу ядерной безопасности.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что документ признает прямые последствия российских атак для ядерной безопасности.

По его словам, удары по электроподстанциям, обеспечивающим питание ядерных объектов, — сознательная попытка создать условия для масштабного блекаута и повысить риск ядерного инцидента.

«Это ядерный терроризм. Не может быть ни одного "business as usual" с Россией в сфере атомной энергетики, пока она продолжает создавать неприемлемые риски», - подчеркнул глава МИД.

Сибига также призвал к усилению противовоздушной обороны Украины, увеличению международного давления на Москву и введению санкций против "Росатома".

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция уже больше недели находится в критическом состоянии, поскольку зависит только от одной линии электропередач.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что потеря резервного электропитания создает риски для систем охлаждения реакторов.

В настоящее время контролируемая российскими войсками ЗАЭС получает питание только через линию "Днепровская", тогда как резервная линия "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, вероятно из-за военной активности.