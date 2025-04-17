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США проголосовали против резолюции ООН из-за упоминания о вторжении РФ в Украину
Кроме США, против проголосовали еще восемь стран, среди которых Россия, Белорусь.
Вашингтон выступил против резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве с Советом Европы, поскольку документ содержит осуждение российской агрессии против Украины. Проект резолюции, предложенный Литвой и Люксембургом, посвящен защите прав человека, демократии и верховенства права.
В заявлении миссии США при ООН объясняется, что Вашингтон считает упоминания о войне "неполезными для продвижения дела мира".
"Мы уверены, что длительное решение российско-украинской войны имеет наибольшее значение для членов Совета Европы, как и для США", - отмечается в документе.
Кроме США, против проголосовали еще восемь стран, среди которых Россия, Белорусь, Эритрея, Конго, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. Это уже второй случай, когда Соединенные Штаты выступают против резолюции ООН, в которой осуждается агрессия Кремля.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не подпишут заявление "Большой семерки" об осуждении российского удара по Сумам.