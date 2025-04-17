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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США проголосовали против резолюции ООН из-за упоминания о вторжении РФ в Украину

Кроме США, против проголосовали еще восемь стран, среди которых Россия, Белорусь.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Совет ООН

Совет ООН. / © Associated Press

Вашингтон выступил против резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве с Советом Европы, поскольку документ содержит осуждение российской агрессии против Украины. Проект резолюции, предложенный Литвой и Люксембургом, посвящен защите прав человека, демократии и верховенства права.

В заявлении миссии США при ООН объясняется, что Вашингтон считает упоминания о войне "неполезными для продвижения дела мира".

Результаты голосования в Совете ООН. / © Фото из открытых источников

Результаты голосования в Совете ООН. / © Фото из открытых источников

"Мы уверены, что длительное решение российско-украинской войны имеет наибольшее значение для членов Совета Европы, как и для США", - отмечается в документе.

Кроме США, против проголосовали еще восемь стран, среди которых Россия, Белорусь, Эритрея, Конго, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. Это уже второй случай, когда Соединенные Штаты выступают против резолюции ООН, в которой осуждается агрессия Кремля.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не подпишут заявление "Большой семерки" об осуждении российского удара по Сумам.

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Дата публикации
Количество просмотров
554
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