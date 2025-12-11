США проголосовали против украинской резолюции по ЧАЭС и объяснили причину

США проголосовали против украинской резолюции ООН по Чернобылю / © unsplash.com

США вместе с Россией, Китаем, КНДР, Беларусью, Кубой, Никарагуа и Нигером стали странами, проголосовавшими против резолюции Генассамблеи ООН, посвященной усилению международного сотрудничества в вопросе последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Об этом сказал заместитель представителя ECOSOC Джонатан Шриер.

Документ, внесенный Украиной, предусматривал несколько важных изменений:

коррекцию транслитерации названия «Chernobyl» на «Chornobyl»;

четкое указание принадлежности станции к Украине;

осуждение атак российских дронов на защитный саркофаг ЧАЭС

Представитель миссии США в ООН пояснил, что отрицательное голосование не отражает отсутствие поддержки Украины или проблем с ядерной безопасностью. Причиной стало то, что текст резолюции содержал ссылку на Повестку дня устойчивого развития до 2030 года, которую Вашингтон считает несовместимой с национальным суверенитетом США.

якобы по схожим причинам США также воздержались от голосования за ряд других резолюций, в частности по безопасности гуманитарного персонала и международному сотрудничеству в сфере природных катастроф.

В то же время в заявлении отмечается, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать международные инициативы в сфере ядерной безопасности и будут способствовать мерам, направленным на предотвращение инцидентов на украинских ядерных объектах.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по укреплению международного сотрудничества и координации усилий по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Документ поддержали 97 стран.