США прокомментировала заявления РФ о желании изменить границы с соседними странами

Соединенные Штаты Америки прокомментировали заявления России о желании измененить границы в Балтийском море с Эстонией, Финляндией и Литвой

Реакцию США выразил спикер Госдепа Мэтью Миллер в X (Twitter).

По его словам, Вашингтон солидарен со странами Балтийского региона в свете недавних провокаций со стороны России. Кроме того, в американском Госдепе ожидают, что Москва объяснит свои последние действия по отношению к западным соседям.

"Россия сейчас сеет нестабильность на границах НАТО и ЕС. Мы солидарны с нашими союзниками в странах Балтии и Балтийского моря перед лицом недавних провокаций и призываем Россию объяснить свои действия. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с нашими членами Альянса", — подчеркнул Миллер.

Напомним, на днях в Сети появилась информация, что российское Минобороны подготовило документ о том, что стремится объявить часть акватории на востоке Финского залива и вблизи городов Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области своими внутренними морскими водами. Впрочем, впоследствии с сайта правительства РФ этот проект исчез.

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