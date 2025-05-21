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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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США хотят изменить заявление G7 по Украине — Politico

Большинство стран G7, в частности Франция, Германия и Великобритания, выступают за сохранение жесткой позиции по поддержке Украины и осуждению действий России.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Флаг США

Флаг США / © Getty Images

США выступили против включения формулировки о «дальнейшей поддержке» Украины в итоговое заявление министров финансов стран (G7), собравшихся на встречу в Канаде.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Вашингтон также настаивает на смягчении риторики полномасштабной войны в Украине. В частности, США не согласны с тем, чтобы называть вторжение России «незаконным» в совместном заявлении.

Что известно о G7 и поддержке Украины:

G7 — это неформальное объединение правительств семи ведущих экономически развитых стран мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Что касается Украины, то G7 последовательно выражает поддержку ее независимости, суверенитету и территориальной целостности. В то же время члены группы активно вводят санкции против России в ответ на ее агрессию.

Еще на саммите G7 в 2014 году лидеры стран заявили, что готовы к диалогу с Москвой, но только при условии выполнения четырех ключевых требований: признание легитимности президентских выборов в Украине, прекращение поставок оружия и боевиков на Донбасс, полный вывод российских войск от украинской границы и гарантирование бесперебойного снабжения.

В 2023 году, во время саммита НАТО в Вильнюсе, лидеры стран G7 подписали общую декларацию, которая закрепляет долгосрочную поддержку Украины.

В целом G7 остается ключевым партнером Украины по противодействию российской агрессии, активно применяя дипломатическое, экономическое и политическое давление для достижения мира.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.

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Дата публикации
Количество просмотров
2414
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