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США хотят изменить заявление G7 по Украине — Politico
Большинство стран G7, в частности Франция, Германия и Великобритания, выступают за сохранение жесткой позиции по поддержке Украины и осуждению действий России.
США выступили против включения формулировки о «дальнейшей поддержке» Украины в итоговое заявление министров финансов стран (G7), собравшихся на встречу в Канаде.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
Вашингтон также настаивает на смягчении риторики полномасштабной войны в Украине. В частности, США не согласны с тем, чтобы называть вторжение России «незаконным» в совместном заявлении.
Что известно о G7 и поддержке Украины:
G7 — это неформальное объединение правительств семи ведущих экономически развитых стран мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.
Что касается Украины, то G7 последовательно выражает поддержку ее независимости, суверенитету и территориальной целостности. В то же время члены группы активно вводят санкции против России в ответ на ее агрессию.
Еще на саммите G7 в 2014 году лидеры стран заявили, что готовы к диалогу с Москвой, но только при условии выполнения четырех ключевых требований: признание легитимности президентских выборов в Украине, прекращение поставок оружия и боевиков на Донбасс, полный вывод российских войск от украинской границы и гарантирование бесперебойного снабжения.
В 2023 году, во время саммита НАТО в Вильнюсе, лидеры стран G7 подписали общую декларацию, которая закрепляет долгосрочную поддержку Украины.
В целом G7 остается ключевым партнером Украины по противодействию российской агрессии, активно применяя дипломатическое, экономическое и политическое давление для достижения мира.
Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.