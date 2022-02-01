США пытаются отменить визит Болсонару в Россию из-за ситуации с Украиной — СМИ

США хотят показать Путину, что в случае дальнейшего военного присутствия на границе с Украиной ему будет грозить дипломатическая изоляция.
США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, пытаясь отменить его запланированный на середину февраля визит в Россию на фоне ситуации вокруг Украины.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Folha de S.Paulo.
По данным издания, американские дипломаты обеспокоены тем, что встреча бразильского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным "станет сигналом того, что Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе и легитимизирует то, что США считают нарушением международного права".
В то же время отмена поездки Болсонару в Москву станет очередным способом показать главе Кремля, что в случае дальнейшего военного присутствия на границе с Украиной ему будет грозить дипломатическая изоляция.
Соответствующую позицию государственный секретарь США Энтони Блинкен лично высказал министру иностранных дел Бразилии Карлосу Франсе.
"Хотя в разговорах нет очевидного запроса на отмену повестки дня, американские аргументы дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась или, по меньшей мере, была отсрочена", — указывают в издании.
Соответствующее предупреждение также было передано президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который на этой неделе находится в РФ.
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