Владимир Путин и Си Цзиньпин. / © Associated Press

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В последнее время все больше правых американских политиков призывают к реализации своеобразного "обратного Никсона". Они предлагают уступить в Украине в надежде оторвать РФ от Китая и внести раскол в их партнерство.

Об этом говорится в статье аналитика Майкла Мацца и ученого Шейя Хатири для The Hill .

Специалисты считают, что такая стратегия ошибочна, потому что основывается на искаженном понимании как исторических событий, так и современной геополитической ситуации. В качестве примера они вспомнили о событиях 1970-х - поворот Вашингтона в Китай во времена тогдашнего президента США Ричарда Никсона.

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События времен Советского союза

Штаты не убивали клин между Советским Союзом и Китаем во время Холодной войны. Их противостояние возникло гораздо раньше и без американского вмешательства.

"Китай имел основания бояться власти России и искать противовеса в США", - подчеркнул обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

Через три года после смерти Иосифа Сталина, в 19656-м, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с критикой сталинизма. Этим советское чиновник очень возмутил тогдашнего китайского лидера Мао Цзэдуна. Он считал это отступлением от подлинного марксизма-ленинизма и попытался утвердить лидерство Пекина в мировом коммунистическом движении.

Его "Большой скачок вперед" 1958 года отчасти был ответом на советскую критику. В 1963 году китайцы опубликовали памфлет под названием "О фальшивом коммунизме Хрущева и его исторических уроках для мира". Этим совсем закрепили идеологическую пропасть.

Этот конфликт имел реальные последствия. В 1960 году Союз отозвал своих советников из Китая, включая тех, кто работал над китайской ядерной программой. Когда КНР обратилась за сотрудничеством в США, чтобы сохранить равновесие в ядерном балансе, это вызвало возмущение в Москве. К концу 1960-х напряжение дошло до того, что СССР даже предполагал, что может нанести превентивный удар по китайским ядерным объектам – на фоне пограничной войны 1969-го.

Узнает, что в 1920-х годах советские агенты помогали в организации Коммунистической партии Китая, а уже через несколько десятилетий советские и китайские войска обстреливали друг друга. В свою очередь, Соединенные Штаты были скорее наблюдателями, чем архитекторами конфликта. Когда Генри Киссинджер и Ричард Никсон отправились в Пекин в 1971–1972 годах, они не создавали новый союз — они просто использовали уже существовавший разрыв.

Настоящее

Советский Союз и Китай являлись двумя государствами, разделенными общей идеологией во время Холодной войны. Ученый Аарон Фридберг отмечает, что сегодня Пекин и Москву объединяет антиидеология - их возражения против либерального порядка, который отстаивают США. РФ и КНР понимают, что китайско-советский раскол стал одной из причин победы Штатов в Холодной войне, а потому не намерен допустить повторения этого сценария.

Последние события лишь подтверждают крепость китайско-российских связей. Известно, что Китай просил РФ отложить эскалацию войны в Украине до завершения Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. "фюрер" Кремля Владимир Путин согласился. За несколько недель до полномасштабного вторжения оба подписали дипломатический меморандум о "дружбе между двумя государствами". В течение всей войны Пекин оказывал Москве военную, дипломатическую и экономическую помощь.

"Как раньше Вашингтон и Пекин сейчас Москву и Пекин связывает общий враг: США и международный порядок, который они поддерживают. Исторически сложилось так, что совместные враги создают сильных союзников", - говорится в статье.

Предыдущие стратегические и политические разногласия были решены, пишет The Hill. В то время как появление ядерного оружия разделило их, сегодня они сотрудничают в космосе, искусственном интеллекте и других новых технологиях. Обе стороны также наращивают свои ядерные арсеналы, оставляя США единственным государством, не расширяющим свои запасы.

"Отношения между Россией и Китаем сегодня отнюдь не напоминают отношения 1960-1970-х годов. Было бы серьезной ошибкой для США попробовать подход, подобный продиктованному фактами 1971 года. Такая политика обречена на провал", - заключают в материале.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп снова давит на Китай и готовит новые пошлины. Произойдет это, если Пекин не отменит недавно объявленное увеличение тарифов на 34% к уже существующим ограничениям.