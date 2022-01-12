США работают с Германией и ЕС, чтобы задержать запуск "Северного потока - 2"

В Германии, по словам Нуланд, пообещали прекратить работу потока, если РФ прибегнет к новой агрессии против Украины.
Соединенные Штаты взаимодействуют с Европейским Союзом и Германией, чтобы приостановить запуск "Северного потока-2".
Об этом на брифинге заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Мы работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Новое германское правительство приняло значительные шаги в этом направлении", — говорит Нуланд.
По ее словам, Берлин подтвердил договоренности относительно того, что "работа "Северного потока-2" будет приостановлена, если Россия прибегнет к новой агрессии против Украины".
Нуланд подчеркнула, что пока нет никаких шагов по деэскалации со стороны РФ в отношениях с Украиной.
Также заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в частности Германией, нет разногласий по поводу введения новых санкций против России, если Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.
После встречи первая замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины.
Также сообщалось, что конгрессмены США предложили объявить Украину страной НАТО-плюс.
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