США рассчитывают начать поставку танков Abrams в Украину в сентябре — СМИ

Информация, предоставленная шестью людьми, знакомыми с обсуждениями, является наиболее конкретной информацией о планах Вашингтона на сегодняшний день.

Американские танки Abrams, вероятно, прибудут на украинское поле битвы в сентябре, по словам шести человек, знакомых с планировкой, поскольку силы Киева пытаются отвоевать территорию в набирающем обороты контрнаступлении.

Об этом пишет Politico.

Планируется отправить несколько танков Abrams в Германию в августе, где они пройдут окончательный ремонт. После завершения этого процесса первая партия Abrams будет отправлена в Украину в следующем месяце.

Потенциальные поставки в августе и сентябре знаменуют наиболее конкретный временной промежуток, когда ожидается, что основной боевой танк Америки выйдет на поле боя. Представители Пентагона ранее заявляли, что "Абрамс" будет в украинских руках где-то осенью.

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США отправляют более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, на доставку которой в Украину потребовался год.

Шести лицам — чиновнику Министерства обороны, чиновнику США, представителю промышленности, помощнику в Конгрессе и двум другим, знакомым с обсуждениями — всем была предоставлена анонимность от СМИ для обсуждения конфиденциальных планов, о которых еще не было объявлено.

Администрация Байдена заявила, что хочет доставить большее оружие в Украину как можно скорее, как для помощи в контрнаступлении, так и для укрепления обороны страны в долгосрочной перспективе. Кроме танков США хотят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 до поставки боевых самолетов, возможно, до конца года.

Прибытие танков в ближайшие недели придаст новое смертоносное измерение силам Украины, поскольку она пытается прорвать прочную российскую оборону вдоль линии фронта, которая простирается на сотни миль. Несмотря на то, что в последние дни украинские войска немного продвинулись в одном из направлений атаки, медленно продвигаясь через плотные минные поля и вражеские норы, они ведут сильный огонь артиллерии и авиации.

Первоначальная партия будет включать от шести до восьми танков, сказал представитель отрасли и помощник Конгресса. В общей сложности США планируют отправить 31 танк, соответствующий украинскому батальону.

Напомним, в конце мая в Пентагоне сообщили, что первая группа из около 400 украинских военных начала обучение на танках Abrams в Германии. Программа будет длиться 10-12 недель.

Глава Пентагона Ллойд Остин в мае анонсировал, что Украина получит танки Abrams в начале осени – именно тогда бойцы ВСУ должны завершить соответствующие учения.

Заметим, что в середине июня вблизи линии фронта был замечен первый танк Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании. Наряду с машиной находилась группа украинских военных.

Отметим, что в Украине получило резонанс известие о том, что Израиль вскоре продаст свои старые танки Merkava двум иностранным армиям. Часть техники отправится в Европу. В частности, речь может идти о Польше. Военный эксперт Андрей Крамаров подвергает сомнению, что эти израильские танки будут переданы Украине.