Большая Семерка / © Associated Press

В администрации США обсуждается создание нового объединения стран с участием Китая и России, которое должно стать альтернативой G7.

Об этом сообщает Politico.

Чиновник, работавший в Белом доме во времена первой администрации Трампа, отметил, что идея создания объединения Core 5, или C5 при участии США, Китая, Индии, Японии и России не считается слишком шокирующей.

«Ничего по C5 или C7 официально не обсуждалось, но точно были разговоры о том, что существующие органы, такие как G7 или Совет Безопасности ООН, не подходят для выполнения своих функций, учитывая сегодняшних новых игроков», — отметил он на условиях анонимности.

Идея создания С5 возникла в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом опубликовал на прошлой неделе.

«Белый дом категорически отрицает существование документа, а представитель Белого дома Анна Келли добавила, что не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии 33-страничного официального плана», — сообщает Politico.

В то же время, Торри Таусиг, занимавшая должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности во времена администрации президента США Джо Байдена отметила, что Европа не фигурирует в возможном объединении C5.

Майкл Соболик, который был помощником сенатора Теда Круза — республиканца от Техаса при первой администрации Трампа, также рассматривал C5 как альтернативу политике самого Трампа в отношении Китая во время его первого срока.

Разговоры о создании C5 возобновили после возникновения разногласий между Трампом и европейскими лидерами по мирным переговорам по окончании войны в Украине.

В G7 (или «Группы Семи"/"Большой семерки») входят лидеры семи высокоразвитых стран мира: США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады. До 2014 года в это объединение входила россия и формат назывался G8. Однако, из-за аннексии Крыма, РФ исключили из организации.

Напомним, США вместе с Россией выступили против Украины на Генассамблее ООН.