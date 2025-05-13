США рассматривают размещение западных войск в Украине: какие страны привлекут

Кот Келлог

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США обсуждают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши в Украине к западу от Днепра.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Мы говорим о силах стойкости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила западнее реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта», — сообщил он.

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Ранее издание Reuters сообщило, что Стив Уиткофф и Кит Келлог в этот четверг прибудут в Стамбул для участия в возможных переговорах о прекращении войны.