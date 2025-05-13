- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 403
- Время на прочтение
- 1 мин
США рассматривают размещение западных войск в Украине: какие страны привлекут
Келлог заявил, что войска Британии, Франции, Германии и Польши могут быть отправлены в Украину, но будут базироваться только к западу от Днепра.
США обсуждают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши в Украине к западу от Днепра.
Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Мы говорим о силах стойкости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила западнее реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта», — сообщил он.
Ранее издание Reuters сообщило, что Стив Уиткофф и Кит Келлог в этот четверг прибудут в Стамбул для участия в возможных переговорах о прекращении войны.