США рассматривают возможность поставки Украине дальнобойного оружия, но опасаются, что ВСУ будут бить вглубь России

США рассматривают возможность поставки Украине дальнобойного оружия, но опасаются, что ВСУ будут бить вглубь России

США и Украина обсуждают риски при использовании западного вооружения.

Соединенные Штаты и Украина обсуждают поставки дальнобойного оружия, в частности, реактивных систем залпового огня M142 (HIMARS). Однако Вашингтон обеспокоен вероятной эскалацией, если Украина будет использовать это вооружение для нанесения ударов вглубь территории РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских дипломатов и чиновников.

По информации издания, после того Соединенные Штаты и их союзники начали предоставлять Украине все более совершенные вооружения, Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, если она нанесет удар глубоко внутри России.

"Закулисные дискуссии, очень деликатные и о которых ранее не сообщалось, не накладывают четких географических ограничений на использование оружия, поставляемого украинским силам. Но разговоры преследовали цель достичь общего понимания риска эскалации", — отмечают журналисты со ссылкой на свои источники среди американских чиновников.

"У нас есть опасения по поводу эскалации конфликта, но мы по-прежнему не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно завязывать им руки тем, что мы им даем", — сказал собеседник издания.

Американские чиновники говорят, что администрация Байдена даже рассматривает возможность поставлять Киеву ракетную систему высокой мобильности M142 (HIMARS), которая в зависимости от боеприпасов может иметь радиус действия в сотни километров.

Но американская разведка также предупреждает о возрастающих рисках, особенно с учетом несоответствия между амбициями президента России Владимира Путина и эффективностью его военных. В ближайшие месяцы война может перейти на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию", сказала директор национальной разведки США Эврил Гейнс.

Однако отмечается, что у Вашингтона и Киева есть общее понимание использования некоторых систем западного вооружения.

Ранее мы писали, почему США не хотят передавать Украине ракетные системы HIMARS.

Алексей Арестович заявил, что россияне очень боятся поставок Украине другого вооружения — MLRS (американская реактивная система залпового огня). Владимир Зеленский считает, что MLRS реально необходимы, чтобы остановить агрессию РФ.

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