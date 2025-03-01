США рассматривают возможность прекращения всей военной помощи Украине – Washington Post

Это может оказаться ответом на заявления Зеленского в Белом доме.

Администрация президента США Дональда Трампа 1 марта 2025 года рассматривает возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине после встречи украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Об этом сообщает Washington Post.

Решение, если оно будет принято, будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, ожидающих отправки в Украину из-за полномочий президента о сокращении, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Это заявление стало ответом на слова Зеленского в Белом доме и "наличие непримиримости в мирном процессе", пишет издание.

По данным СМИ, американский чиновник "отверг мнение", что конфронтация между Трампом и его вице-президентом Джей Ди Венсом с Зеленским была заранее спланирована.

Напомним, Дональд Трамп после спора с украинским президентом опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором сообщил, что Владимир Зеленский может "вернуться когда будет готов к миру".

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