США рассматривают введение новых санкций против Беларуси: какие сферы затронет

Пока в Белом доме не анонсируют конкретные меры
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Беларуси.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Санкции могут затронуть нефтяной сектор республики, а также поставки из нее калийных удобрений.
"Мы не будем анонсировать конкретные меры", — заявил неназванный чиновник.
Но в то же время США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси, в том числе путем введения санкций.
Ранее об этом шла речь на встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с официальными лицами США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что встреча президента США Джо Байдена с Тихановской сейчас не значится в графике американского лидера.
Напомним:
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты: ее ждут во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Кроме того, она встретилась с белорусской общиной Штатов.