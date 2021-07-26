США рассматривают введение новых санкций против Беларуси: какие сферы затронет

Пока в Белом доме не анонсируют конкретные меры

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Беларуси.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Санкции могут затронуть нефтяной сектор республики, а также поставки из нее калийных удобрений.

"Мы не будем анонсировать конкретные меры", — заявил неназванный чиновник.

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Но в то же время США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси, в том числе путем введения санкций.

Ранее об этом шла речь на встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с официальными лицами США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что встреча президента США Джо Байдена с Тихановской сейчас не значится в графике американского лидера.

Напомним:

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты: ее ждут во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Кроме того, она встретилась с белорусской общиной Штатов.

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