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США рассматривают введение новых санкций против Беларуси: какие сферы затронет

США рассматривают введение новых санкций против Беларуси: какие сферы затронет

Associated Press

Пока в Белом доме не анонсируют конкретные меры

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Беларуси.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Санкции могут затронуть нефтяной сектор республики, а также поставки из нее калийных удобрений. 

"Мы не будем анонсировать конкретные меры", — заявил неназванный чиновник.

Но в то же время США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси, в том числе путем введения санкций.

Ранее об этом шла речь на встрече лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с официальными лицами США. 

Ранее  пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что встреча президента США Джо Байдена с Тихановской сейчас не значится в графике американского лидера.

Напомним:

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