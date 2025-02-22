США раздражает позиция Украины: политолог сказал, что не понравилось Вашингтону

Эксперт подчеркнул, что "не нужно прогибаться, принимать первое предложение и не бегать на задних лапках".

Администрации президента США Дональда Трампа не нравится, что Украина проявляет свою позицию и оказалась не столь уступчивой, как того хотелось бы американцам. То есть Вашингтону приходится идти на условия Киева, и это очень раздражает американские власти.

Такое мнение политолог Тарас Загородний выразил "24 каналу".

В качестве примера политолог привел реакцию администрации экс-президента США Джо Байдена, когда Украина начала производить дальнобойные беспилотники и наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это разгневало американскую администрацию.

Загородний прокомментировал сообщения западной прессы о новом варианте соглашения от США для Украины о полезных ископаемых, которое может быть подписано в ближайшее время.

"(Американцы – ред.) пообижались и первыми приехали торговаться. Это еще раз показывает, что не нужно прогибаться, принимать первое предложение и не бегать на задних лапках. Надо тоже держать свой фасон и диктовать собственные условия", – отметил политолог.

В последние дни Трамп и его команда сделали много провокативных заявлений относительно Украины и ее президента Владимира Зеленского. В частности, приближенный к американскому лидеру анонимный источник считает, что Зеленскому следует немедленно уехать из Украины во Францию.

Загородний прокомментировал такие заявления.

"Я думаю, что такие публикации больше добавляют рейтинга Зеленскому внутри страны, ведь показывают, что он не очень удобен даже для американцев. Они хотели все порешать, а не выходит", – высказал мнение политолог.

Он акцентировал внимание на хитрой тактике Трампа. Он не хочет выполнять условия россиян и одновременно не хочет этого признать, поэтому пытается найти слабое звено. Президент США почему-то подумал, что украинский лидер является такой мишенью для этого.

К слову, по информации источников Reuters, если Украина не согласится на условия США по соглашению о полезных ископаемых, то американцы могут отключить государство от Starlink.