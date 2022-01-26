США раздумывают над санкциями и ограничениями экспорта, которые бы ударили по российских рынках и по рублю

США раздумывают над санкциями и ограничениями экспорта, которые бы ударили по российских рынках и по рублю

Эти решения усилят распродажу финансовых инструментов на российских рынках, повысят стоимость заимствований и навредят курсу российской валюты

В Белом доме рассматривает варианты санкций и экспортных ограничений в отношении РФ, которые были бы способны отрицательно повлиять на ее валюту и на положение на рынках.

Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского руководства.

"Представители администрации не стали предоставлять подробности о том, какие именно санкции они намерены вводить, но заявили, что эти решения усилят распродажу финансовых инструментов на российских рынках, повысят стоимость заимствований и навредят курсу российской валюты", - говорится в сообщении.

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Также американское издание приводит высказывание источника в администрации США, который заявил, что варианты экспортного контроля, которые мы рассматриваем вместе с нашими союзниками и партнерами, ударят по стратегическим амбициям о быстром развитии промышленности, а также ударят по сферам, которые руководство России считает важными, таким как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона и аэрокосмическая отрасль и другие сферы.

Ранее сообщалось, что в США разработали новый пакет санкций против России, направленный на ограничение экспорта сырья и оружия. Россия является крупнейшим в мире поставщиком сырья, поэтому новые санкции принесут ей "серьезные экономические последствия".

Также президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что вторжение РФ в Украину приведет к "огромным глобальным последствиям".

Следует отметить, что США внесли в Конгресс и Сенат США уже ряд законопроектов, направленных на введение санкций против России и лично Владимира Путина, если РФ решится напасть на Украину. Так, на днях глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс разработал новый пакет санкции против РФ, предусматривающих ограничение экспорта российского сырья и вооруженный экспорт.

Перед этим конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины. В перечне – чиновники, силовики и кремлевские пропагандисты. В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, журналист Владимир Соловьев.

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