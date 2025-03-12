США разговаривали с Украиной о территориальных уступках, а сегодня будет контакт с РФ – заявление Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 12 марта Штаты "будут контактировать с россиянами" и надеются получить положительный ответ от РФ по прекращению огня.

Об этом сообщает The Guardian.

Рубио отметил, что США надеются получить положительный ответ от России и "упорно призывают россиян прекратить все военные действия".

"Этот конфликт не имеет военного разрешения", — подчеркнул госсекретарь.

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Он также подтвердил, что во время переговоров с Украиной в Джидде 11 марта обсуждалось, "как может выглядеть переговорный процесс", включая "разговоры о территориальных уступках".

А еще Рубио заявил, что Украина нуждается в достаточных средствах сдерживания для предотвращения будущих атак. Он отметил, что европейские страны "должны быть вовлечены в этом вопросе".

В то же время, менее оптимистичным было заявление чиновника о том, что он "не считает соглашение о полезных ископаемых гарантией безопасности".

Напомним, на переговорах в Саудовской Аравии США и Украина договорились о 30-дневном перемирии на всей линии фронта, которое начнется при условии согласия со стороны России. После переговоров Рубио заявил, что теперь Штаты предложат эту идею Москве и ей предстоит решать – "да" или "нет".