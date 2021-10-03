США разместят в Европе почти 30 истребителей пятого поколения: подробности

Это будет первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США.

США зимой 2021 года начнут размещение на авиабазе Лейкенхит, что в Великобритании, эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A.

Об этом заявили в ВВС США.

Заметим, что это - первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США. Авиабаза Лейкенхит находится в 113 километрах к северо-востоку от Лондона. Сейчас там размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрилий.

Ранее сообщалось о стран-членов НАТО развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС.

Планируется, что Великобритания в 2021 году разместит свои истребители на двух базах - Мархам и Лейкенхит, Нидерланды - на авиабазах Волкель и Леуварден (в 2022 году), Дания - на авиабазе Скридструп (в 2023 году), Италия - на авиабазах Амендола и Геди (в 2022 году), Норвегия - на авиабазах Эрланн и Эвенес (в 2022 году), Бельгия - на авиабазах Флоренн (в 2025 году) и Клейне-Брогель (2027 году), Польша - на авиабазах Ласк и Свидвин (в 2026 году).

Читайте также:

В России разбился истребитель МиГ-29 , пилот погиб

, пилот погиб Над Черным морем британские истребители перехватили российский бомбардировщик: фото

Американцы впервые дозаправили в небе свои новейшие истребители при помощи беспилотника

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку