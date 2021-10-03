США разместят в Европе почти 30 истребителей пятого поколения: подробности

Это будет первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США.
США зимой 2021 года начнут размещение на авиабазе Лейкенхит, что в Великобритании, эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A.
Об этом заявили в ВВС США.
Заметим, что это - первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США. Авиабаза Лейкенхит находится в 113 километрах к северо-востоку от Лондона. Сейчас там размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрилий.
Ранее сообщалось о стран-членов НАТО развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС.
Планируется, что Великобритания в 2021 году разместит свои истребители на двух базах - Мархам и Лейкенхит, Нидерланды - на авиабазах Волкель и Леуварден (в 2022 году), Дания - на авиабазе Скридструп (в 2023 году), Италия - на авиабазах Амендола и Геди (в 2022 году), Норвегия - на авиабазах Эрланн и Эвенес (в 2022 году), Бельгия - на авиабазах Флоренн (в 2025 году) и Клейне-Брогель (2027 году), Польша - на авиабазах Ласк и Свидвин (в 2026 году).
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