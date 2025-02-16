США разослали странам ЕС "анкету" о безопасности для Украины – Reuters

Вашингтон обратился в страны Европы, чтобы выяснить, какой вклад они готовы внести в обеспечение безопасности Украины.

Вашингтон обратился в европейские страны с запросом о том, какой вклад они готовы внести в обеспечение безопасности Украины после войны, в частности, относительно потенциального размещения войск.

Об этом пишет издание Reuters.

США обратились в страны ЕС с запросами по их вкладу в гарантии безопасности Украины. Президент Финляндии назвал этот запрос "анкетой". Европейские государства решают, отвечать отдельно или коллективно. Reuters сообщает, что США задали шесть вопросов, но их содержание неизвестно.

Официально Вашингтон не комментировал инициативу, однако неоднократно заявлял, что именно ЕС должен взять ответственность за гарантии безопасности Украины после мирного соглашения. Киев, в свою очередь, требует гарантий и от США.

Financial Times писала, что США спрашивают, готовы ли европейцы отправить миротворцев или предоставить другие гарантии. AP сообщает, что некоторые страны тайно работают над планом ввода войск в статусе гарантии мира. Наиболее активны в переговорах Великобритания и Франция.

Польский министр Радослав Сикорский заявил, что не исключает участия европейских военных в этом плане. Президент Зеленский оценивает необходимый контингент в 100 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии до 28 февраля, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. Дата связана с началом Рамадана в мусульманских странах.

Читайте также: