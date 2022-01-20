США разрешили трем союзникам по НАТО передать Украине американское оружие – СМИ

Речь идет о Латвии, Эстонии и Литве.

Государственный департамент США на фоне взимания российских войск в украинские границы дал разрешение странам Балтии, которые являются союзниками по НАТО, отправить оружие американского производства Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Госдепе.

Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва должны были получить разрешение от Госдепартамента, прежде чем передать оружие Украине.

"Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили за последние недели, и последний был одобрен в среду вечером. В ближайшие дни администрация Байдена также начнет процесс поставки в Украинту противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн", — говорится в сообщении.

О каком именно оружии идет речь, не уточняется. Впрочем, по данным агентства Reuters, вероятно, разрешение позволит Литве передать Украине ракеты Stinger, а Эстонии – противотанковые ракеты Javelin.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден считает, что вторжение РФ в Украину имело бы самые серьезные последствия для мира от Второй мировой войны.

В то же время Байден не исключает возможности проведения саммита с Путиным из — за агрессии РФ вокруг Украины.

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