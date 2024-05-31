США разрешили Украине бить по РФ предоставленным оружием: у Путина отреагировали

В Кремле отреагировали на то, что Украина получила от США разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России.

Решение прокомментировал спикер российского диктатора Владимира Путина – Дмитрий Песков.

Представитель кремлевского "фюрера" заявил, мол, Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

Песков не смог обойтись и без обвинений в адрес Вашингтона. По его словам, речь идет о вовлечении Штатов в войну — или, как сказал спикер Путина, — в конфликт.

Заметим, что российский политик, глава думского комитета обороны Андрей Картаполов пригрозил США из-за позиции Вашингтона по ударам по РФ. По его словам, якобы возможное решение Вашингтона не отразится на ходе "сво".

Разрешение США бить по территории РФ: реакция Украины

Пресссекретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что администрация Джо Байдена ослабила свою политику и разрешила избивать по территории РФ американским оружием. Впрочем, некоторые ограничения еще остаются. Так, удары можно наносить исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово проникнуть через границу", — подчеркнул Никифоров.

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