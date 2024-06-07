США разрешили Украине бить по РФ предоставленным оружием: в Москве разразились угрозами

В российском МИДе заявляют, мол, не видят сейчас предпосылок для диалога с Западом.

В Москве разразились угрозы после того, как Украина получила от США разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России.

На решение Вашингтона отреагировала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, мол, США не удастся избежать ответственности "за разрешение Киеву наносить удары по территории России американским оружием".

Ранее Захарова заявила, что якобы предпосылки для диалога и нормализации отношений с западными странами пока нет. Потому что, мол, лидеры стран Запада избрали "агрессивный и конфронтационный курс" по отношению к России.

Напомним, что ранее на разрешение Вашингтона бить по РФ предоставленным оружием отреагировали и в администрации диктатора РФ Владимира Путина. По словам спикера Дмитрия Пескова, якобы Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

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