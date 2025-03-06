"США разрушают мировой порядок": Залужный сделал резкое заявление

Экс-главком ВСУ предупредил, что НАТО может "прекратить свое существование".

Бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Соединенные Штаты Америки разрушают мировой порядок. Это угрожает существованию НАТО.

Об этом он говорил во время своего выступления в Королевском институте международных отношений (Chatham House), передает The Times.

“Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом подверг сомнению единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США”, – цитирует Залужного британское издание.

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Экс-главком ВСУ, которого издание называет вероятным преемником Владимира Зеленского в должности президента Украины, также предупредил, что НАТО может "прекратить свое существование, а Россия придет в Европу".

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Хили на следующей неделе отправится в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Питом Хегсетом. В ходе переговоров политики планируют обсудить параметры европейского плана мира в Украине и восстановление помощи Киеву.

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