США развернут в Афганистане п'ять тысяч военных для обеспечения эвакуации дипломатов и союзников из страны

США развернут в Афганистане п'ять тысяч военных для обеспечения эвакуации дипломатов и союзников из страны

США работают над тем, чтобы эвакуировать тысячи тех, кто им помогал.

Соединенные Штаты Америки развернут в Афганистане 5 тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, — сообщает Белый дом

"Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения "Талибана" ", — говорится в сообщении.

"Мы заявили представителям "Талибана" в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны на земле в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию, получат быструю и сильную военную реакцию", — добавил Байден.

Вместе с тем объясняя причину вывода контингента к концу августа, президент США указал, что встал выбор между уходом из страны или перспективой возобновления боевых действий. Байден также сообщил, что поручил координировать усилия Вашингтона по вывозу, перемещению обратившихся за специальной иммигрантской визой афганцев и других афганских союзников.

"Мы работаем над тем, чтобы эвакуировать тысячи тех, кто помогал нам, и членов их семей", — говорится в тексте.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

Раньше генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой.

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