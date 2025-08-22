США решили не делиться данными по переговорам с Россией-Украиной со странами - СМИ

Флаг США / © Associated Press

В разгар войны России против Украины, несмотря на многочисленные высокоуровневые встречи для обсуждения путей мира, CBS News стало известно, что директор национальной разведки США Тулси Габбард издала несколько недель назад указание разведывательному сообществу США не распространять никакую информацию о переговорах с Россией-Украиной с так называемыми партнерами.

Меморандум, датированный 20 июля, содержит директиву классифицировать все аналитические данные и информацию, связанную с мирными переговорами, как "NOFORN" - запрет на иностранное распространение. Это означает, что эти данные нельзя передавать другим странам или иностранным гражданам. Единственным исключением является публично доступная информация. Распространение ограничивается только агентствами, которые создали или получили эти данные.

В то же время, директива не запрещает обмен дипломатической информацией, полученной другими каналами, или военной информацией, не связанной с мирными переговорами — например, помогающей Украине в ее оборонных операциях.

При обращении CBS News в Офис директора национальной разведки ответа не последовало – запрос переправляли в Белый дом, где также молчат.

Как сообщалось ранее, западные чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины, который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

В Кремле заявили, что РФ согласится, чтобы безопасность Украины гарантировали "на равной основе" Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на американских военных, совместно с европейскими коллегами подготовивших варианты помощи Украине с привлечением своих вооруженных сил, сообщило, что США могут обеспечить над Украиной бесполетную зону как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности.