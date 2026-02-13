США решили взяться за Венгрию и Словакию: Рубио сделал заявление

Марк Рубио. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки будут призывать Венгрию и Словакию не покупать энергоносители агрессорки России.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе общения с журналистами перед вылетом на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать», — ответил он на вопрос о том, будет ли Вашингтон просить, чтобы Братислава и Будапешт отказались от российских энергоносителей.

По его словам, в скором времени планируется визит делегации США как в Венгрию, так и в Словакию.

Напомним, ABC News писало о том, что в РФ рухнули доходы от нефти и газа до невиданных годами минимумов. Санкционное давление США и ЕС вынуждает Кремль экстренно повышать налоги, чтобы удержать фронт.

Нефтегазовый экспорт оставался ключевым источником наполнения российского бюджета в течение всей войны против Украины. Однако теперь эти поступления резко сократились и достигли уровней, которые не фиксировались уже много лет.