США решили взяться за Венгрию и Словакию: Рубио сделал заявление
США будут давить на союзников через российские энергоносители.
Соединенные Штаты Америки будут призывать Венгрию и Словакию не покупать энергоносители агрессорки России.
Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе общения с журналистами перед вылетом на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
«Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что нужно сделать», — ответил он на вопрос о том, будет ли Вашингтон просить, чтобы Братислава и Будапешт отказались от российских энергоносителей.
По его словам, в скором времени планируется визит делегации США как в Венгрию, так и в Словакию.
Напомним, ABC News писало о том, что в РФ рухнули доходы от нефти и газа до невиданных годами минимумов. Санкционное давление США и ЕС вынуждает Кремль экстренно повышать налоги, чтобы удержать фронт.
Нефтегазовый экспорт оставался ключевым источником наполнения российского бюджета в течение всей войны против Украины. Однако теперь эти поступления резко сократились и достигли уровней, которые не фиксировались уже много лет.