США-РФ выводят отношения на отдельный трек: политолог о главной опасности мирных переговоров

Переговоры о мире / © ТСН.ua

Переговорный процесс по войне в Украине зашел в тупик. Как и следовало ожидать, Украина отказалась от главного требования США и России: территориальных вопросов.

Этот шаг приводит к новой «зоне турбулентности», в то же время подчеркивая отсутствие четкой «собственной игры» в Украине. Такое мнение высказал директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко в Facebook.

Ключевые тезисы анализа:

1. Неопределенность Европы и вопросы безопасности

Встреча в Лондоне, по оценке Денисенко, продемонстрировала, что в Европе нет концепции, что делать дальше. Максимум, на что способен континент, — выделение финансовых средств, которых явно недостаточно для перелома в войне.

«Более того, у Европы есть глобальная проблема под названием „безопасность“ и, что с этим делать европейцы не знают,» — отмечает эксперт.

Ожидается, что будет принято решение по принципу отложить решение вопроса на потом, что в украинских реалиях означает: война продолжается, деньги, возможно, будут.

2. Угасание санкционного козыря

Единственным сильным козырем Европы является контрольный пакет акций в санкциях, поскольку возвращение России в мировую геополитику невозможно без участия ЕС. Однако этот козырь становится все слабее на фоне внутренних проблем Европы (в частности, идей о развале ЕС) и распада предыдущего западноцентрического мирового порядка.

3. Ультиматум Китая и изменение мирового порядка

В качестве примера неготовности Европы к новому миру Денисенко приводит поездку президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин, которая, по его мнению, закончилась «почти ультиматумом».

Китай начал «качать свои права» , а Европа не готова это воспринять.

В мире есть два гегемона — Китай и США, которым «глубоко плевать на вопросы ценностей».

Это окончательно «обнулило» повестку дня, за которую держится Европа. «И в Пекине, и в Вашингтоне открытым текстом говорят: мы хотим доить Европу и за это будем бороться», — пишет аналитик.

4. Отдельный трек США-Россия

Одним из негативных моментов является то, что США и Россия близки к тому, чтобы выделить двусторонние отношения в отдельный трек, разделив собственные вопросы и мир в Украине.

Вопрос «Что дальше?» выходит на первый план

По мнению Вадима Денисенко, вопрос «А что дальше?» уже начало звучать и неизбежно станет одним из главных во внутриполитической повестке.

К слову, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не устанавливал дедлайны для заключения мирного соглашения между Украиной и агрессорской Россией.