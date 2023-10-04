США, Россия и ЕС проводили тайные переговоры за несколько дней до наступления на Карабах — Politico

Встреча трех представителей стала редким признаком дипломатии между Путиным и Западом на высоком уровне по вопросам безопасности с тех пор, как регулярные связи были нарушены полномасштабной войной в Украине.

Высокопоставленные должностные лица Соединенных Штатов и ЕС тайно встречались со своими российскими коллегами для экстренных переговоров в Турции, направленных на разрешение противостояния по Карабаху, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал военное наступление.

Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что встреча вне расписания знаменует собой редкий — хотя и неудачный — контакт между Москвой и Западом по поводу серьезных проблем безопасности после того, как вторжение президента России Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года подорвало регулярную дипломатию.

Высокопоставленный дипломат, который был знаком с дискуссиями, рассказал, что встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках попыток оказывать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил конвои гуманитарной помощи из Армении. По словам дипломата, встреча была сосредоточена на том, как "заставить кровавые грузовики двигаться" и обеспечить поставки продовольствия и топлива примерно для 100 тыс. жителей.

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США представлял Луис Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, а ЕС отправил Тойво Клаара, своего представителя в регионе. Между тем, Россия направила Игоря Ховаева, который является спецпредставителем Путина в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Такое дипломатическое взаимодействие на высоком уровне – редкость, пишет Politico. В то же время, анонимный собеседник издания утверждает, что "важно поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений". В Госдепе США отказались комментировать встречу, отметив лишь, что они "не комментируют приватные дипломатические дискуссии".

Еще один анонимный американский чиновник, знакомый с этим делом, объяснил, что дискуссии возникли из-за понимания того, что Кремль все еще властвует в регионе.

"Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они оказывают влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильной ситуации", – сказал американский чиновник.

Очередное обострение в Карабахе 2023

19 сентября Азербайджан приступил к очередному наступлению на Карабах, направив в регион танки и войска под прикрытием тяжелой артиллерии. Лидеры карабахских армян были вынуждены сдаться после 24 часов упорных боев, в которых погибли сотни с обеих сторон. С тех пор, по словам правительства Армении, более 100 000 человек покинули свои дома и пересекли границу, опасаясь за свою жизнь.

Азербайджан настаивает на том, что имеет право принимать меры против "незаконных вооруженных формирований" на своей международно признанной территории, и обязался "реинтегрировать" оставшихся. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал военную операцию "разрушительной", а Блинкен присоединился к призывам в Азербайджан "воздержаться от дальнейших военных действий в Карабахе и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ".

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