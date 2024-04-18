США с партнерами взялись за экономическое восстановление Украины: что уже сделано

Соединенные Штаты и другие партнеры уже начали работать над экономическим восстановлением Украины. Хотя Киев сосредотачивается на самозащите, потому что и Украина и ее партнеры знают, что "часть военной стратегии Путина состоит в том, чтобы попытаться уничтожить экономику Украины".

Об этом заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, пишет "Радио Свобода".

По ее словам, партнеры работают с украинцами и союзниками Киева как в государственном, так и частном секторах, чтобы укрепить экономическую среду для инвестирования частного сектора.

Она сказала, что важно начать сейчас, потому что функционирующая украинская экономика является ключевой как для ее военных усилий, так и для достижения ее евроатлантических целей.

Среди уже завершенной работы есть создание Платформы координации многих доноров (MDCP), которая на прошлой неделе провела свое первое заседание руководящего комитета в Киеве после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение. По словам Притцкер, это свидетельствует о том, что международное сообщество доноров может сделать, когда оно сотрудничает.

MDCP намерена создать бизнес-консультативный совет на конференции по восстановлению Украины в июне. Конференция, которую будет принимать Германия в Берлине, станет возможностью для украинцев продемонстрировать свой прогресс в различных реформах.

По словам спецпредставительницы США, это также позволит странам-партнерам подчеркнуть доступную поддержку, а частному сектору — продемонстрировать, что он может принести.

"Конференция потенциально может стать важным моментом как для представления, так и для реализации некоторых будущих идей по восстановлению и реконструкции Украины", — сказал Притцкер журналистам.

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Она также отметила, что украинская экономика, "как и ее армия остается активной и устойчивой". Ожидается, что ВВП страны вырастет примерно на 4% в 2024 году после 5% роста в прошлом году, а государственные доходы выросли на 25% в январе 2024 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сказала она.

В прошлом году в Украине инвестиции выросли на 17%, зарегистрировано более 37 000 новых предприятий, большинство которых основали женщины, добавила она.

"Такие результаты не бывают просто так. Они являются результатом тесного сотрудничества и партнерства между правительствами, международными финансовыми учреждениями, неправительственными организациями, частным сектором", — сказала Притцкер.

Как признак прогресса сейчас Притцкер назвала, что на прошлой неделе в Киеве было объявлено о соглашении на 156 миллионов долларов на поставку 40 дизельных локомотивов для украинской национальной железной дороги. Это, по ее словам, первое такое соглашение после большого вторжения.

Притцкер добавила, что она совершила две поездки в Украину за последние две недели и знает, насколько ужасна ситуация, когда страна пытается защитить себя в момент сокращения запасов боеприпасов ПВО и артиллерийских снарядов. Она присоединилась к группе чиновников администрации Байдена, призывающих Конгресс США принять многомиллиардный пакет помощи, который был задержан в Палате представителей небольшой группой республиканцев.

"Позвольте мне прояснить: через 784 дня после полномасштабного вторжения России Палата должна действовать, чтобы обеспечить важную безопасность, экономическую и гуманитарную линию жизни, которая нужна Украине, и они должны действовать сейчас. Американский народ поддерживает Украину, и мы не можем бросить ее в затруднительное время", — сказала она.

Напомним, законопроект о помощи для Украины будет вынесен на окончательное голосование в Палате представителей США уже 20 апреля. Спикер Майк Джонсон направил членам Палаты представителей сообщение, в котором отметил, что в течение 17 апреля будут опубликованы тексты законопроектов, финансирующих интересы национальной безопасности США и союзников в Украине, Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе.

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