США считают, что возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень тяжело" из-за угроз России

США вместе с партнерами работают над тем, чтобы возобновить поставки зерна из Украины, которые снова заблокировала Россия, но сделать это будет «очень и очень тяжело».

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет "Голос Америки".

Он отметил, что из-за того, что Россия в понедельник, 17 июля, вышла из Черноморского зернового соглашения, морские перевозки остановились, а по суше невозможно перевезти такие же объемы зерна.

«Мы работаем с союзниками, работаем с другими партнерами, с Украиной, чтобы рассмотреть другие варианты. Но я должен вам сказать, что я не думаю, что можно наверстать потерянные объемы, прекратившиеся с этой инициативой, через другие пути. Поэтому мы приложим все усилия. Но это сильно мешает транспортировке», – заметил Блинкен.

Он отметил, что вместе с партнерами и союзниками США ищут альтернативы морскому пути, потому что восстановить коммерческие морские перевозки будет «очень и очень тяжело». Потому что для перевозчиков и страховщиков было бы очень тяжело работать в такой среде, «учитывая угрозы и более чем угрозы – действия, которые Россия предприняла в последние несколько дней».

Россия даже не намекает, а прямо угрожает тем, что она будет нападать на корабли, которые будут заходить в украинские порты, чтобы вывезти на мировые рынки продовольствие.

«Через четыре дня, когда они вышли из этой договоренности, что они сделали? Россия ежедневно бомбила Одесский порт. Они заложили больше мин и угрожали судоходству. На самом деле, только вчера они провели обучение, которое намеренно обнародовали, где они симулировали атаку на корабль. Что это говорит вам об их намерениях? Что это говорит вам об отсутствии какого-либо элементарного приличия, когда дело доходит до доставки еды туда, куда нужно?» – риторически спросил американский государственный секретарь.

«Мы выразили настоящую обеспокоенность по этому поводу. Мне кажется, вы слышали, как Билл Бернс об этом говорил, и Джон Кирби сказал с трибуны Белого дома. Опять же это то, что является неотъемлемой частью российского сценария», – резюмировал Блинкен.

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Напомним, в пятницу, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого стороны обсудили ситуацию с "зерновым соглашением".

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