США сегодня запретят импорт из России алкоголя и морепродуктов – СМИ

США сегодня запретят импорт из России алкоголя и морепродуктов – СМИ

Байден может выступить в пятницу с подробным описанием новой порции санкций против РФ.

США расширят санкции против России 11 марта, в частности, ожидается запрет на импорт алкоголя и морепродуктов в качестве наказания РФ за вторжение в Украину.

Об этом сообщило издание WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным источников, американский президент Джо Байден 11 марта подробно изложит суть новых санкций и выступит за прекращение торговых отношений с Россией. Белый дом пока отказался от официальных комментариев по поводу такой информации.

В то же время, по данным CNBC, лишение России статуса "наиболее благоприятной нации" означает то, что Конгресс США сможет ввести тарифы на все товары российского происхождения, в частности, на водку, икру, фанеру и другие.

Добавим, что в 2021 году российский экспорт в США составил 29 млрд долл., из которого 60% приходилось на нефтегазовые продукты.

Отметим, 11 марта Байден напомнил, что введенные Соединенными Штатами санкции "взрывают экономику России, и рубль уже потерял половину своей стоимости".

Как россияне реагируют на санкции

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