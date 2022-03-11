США сегодня запретят импорт из России алкоголя и морепродуктов – СМИ

Байден может выступить в пятницу с подробным описанием новой порции санкций против РФ.
США расширят санкции против России 11 марта, в частности, ожидается запрет на импорт алкоголя и морепродуктов в качестве наказания РФ за вторжение в Украину.
Об этом сообщило издание WSJ со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, американский президент Джо Байден 11 марта подробно изложит суть новых санкций и выступит за прекращение торговых отношений с Россией. Белый дом пока отказался от официальных комментариев по поводу такой информации.
В то же время, по данным CNBC, лишение России статуса "наиболее благоприятной нации" означает то, что Конгресс США сможет ввести тарифы на все товары российского происхождения, в частности, на водку, икру, фанеру и другие.
Добавим, что в 2021 году российский экспорт в США составил 29 млрд долл., из которого 60% приходилось на нефтегазовые продукты.
Отметим, 11 марта Байден напомнил, что введенные Соединенными Штатами санкции "взрывают экономику России, и рубль уже потерял половину своей стоимости".
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