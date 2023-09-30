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США следят, чтобы РФ не продавала нефть по завышенным ценам

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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США следят, чтобы РФ не продавала нефть по завышенным ценам

Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке / Фото: Associated Press

Никто не должен покупать российскую нефть с нарушением ценового потолка.

Соединенные Штаты Америки следят за нефтяным экспортом РФ и работают с союзниками, чтобы установленные ценовые ограничения не нарушались.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами – с целью контроля за эффективностью ограничения цен на нефть», — отметил он.

Кирби подчеркнул, что никто не должен покупать российскую нефть с нарушением ценового потолка.

Он напомнил, что общая идея заключалась не в том, чтобы исключить российскую нефть с мирового рынка, а сбалансировать глобальные предложения и спрос и минимизировать доходы кремлевского режима.

Поэтому, указал представитель Белого дома, Соединенные Штаты считают, что введение лимитов существенно повлияло на ограничение возможностей Кремля и продолжат осуществлять контроль за ситуацией.

Ранее сообщалось, что Россия по-прежнему продает свою нефть и газ на внешнем рынке. Но страдает от снижения доходов, ведь для того чтобы эти страны покупали российскую нефть, РФ предоставляет им огромные скидки.

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