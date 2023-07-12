США следят за информацией о российском ядерном оружии в Беларуси

Также США контролируют, чтобы Россия придерживалась обязательств по нераспространению.

Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы продолжаем активно следить за сообщениями о соглашении между Россией и Беларусью, чтобы быть уверенными, что Россия сохраняет контроль над своим оружием в случае любого развертывания его в Беларуси и придерживается своих обязательств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия»,- добавил представитель Госдепа.

"Но я добавлю, что мы не видели никаких оснований для корректировки размещения наших собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", — резюмировал представитель Госдепартамента США.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня заявил, что страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. Он заявил, что "есть ракеты и бомбы". Диктатор также утверждал, что это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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