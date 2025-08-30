США снимут серьезное ограничение для Украины: как это повлияет на ход войны

Мэтью Витакер / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военную поддержку Украины, в частности, обеспечивая возможности для «глубоких ударов» по территории России.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в интервью Fox News.

По словам Витакера, США предоставляют Украине «возможности для нанесения более глубоких ударов» чего не было при президентстве Джо Байдена.

Посол отметил, что новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже направляется в Украину. Кроме того, Вашингтон ежемесячно снабжает украинской армией оружия еще примерно на миллиард долларов за счет союзников НАТО.

«Президент Трамп прежде всего заботится о том, чтобы Украина могла защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях», — сказал Витакер.

Дипломат уточнил, что Трамп параллельно с военной помощью ведет переговоры с Кремлем и продолжает оказывать экономическое давление на Россию. По его мнению, подобная стратегия существенно отличается от действий предыдущей администрации Байдена.

Напомним, США одобрили продажу Украине крылатых ракет ЕРАМ, дальность полета которых составляет 240-450 километров. Это стало первой крупной продажей оружия, авторизованной этой администрацией.