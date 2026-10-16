США снова предают Украину: Трамп повторяет шаг Байдена — The Telegraph

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и ослабил санкционные ограничения на поставку российского дизеля.

Обозреватель The Telegraph Доминик Лоусон считает, что это продолжение подхода, которого Вашингтон придерживался и раньше: при президентстве Джо Байдена США также пытались сдерживать украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

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Российский дизель для США: что решил Трамп

9 октября Трамп объявил о договоренности с Москвой, по которой Россия должна поставлять дизель на американский и мировой рынки. Сначала речь идет о более 300 тысяч тонн горючего, впоследствии объем должен вырасти до 500 тысяч тонн в ноябре, еще до 1 миллиона тонн после этого и потенциально до дополнительных 3 миллиона тонн.

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«Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля на американский и глобальный рынки», — заявил Дональд Трамп.

Президент США уверен, что дополнительные поставки помогут снизить цены на горючее.

«Это огромное количество дизеля, и оно должно быстро снизить цены», — добавил Трамп.

Вскоре после этого Министерство финансов США выдало временное разрешение, которое приостанавливает действие санкций по поставкам российского дизеля до 7 апреля 2027 года для партий горючего, загруженных на танкеры.

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Обещанные 300 тысяч тонн — лишь небольшая доля суточного потребления дизеля в США. По мнению Лоусона, этот шаг «не столько решит проблему американского рынка, сколько поможет Трампу реагировать на политическое давление из-за более дорогого горючего».

«Договоренность Трампа с Путиным по поводу дизеля является резким разворотом американской политики — всего за несколько недель до промежуточных выборов», — отмечает агентство Associated Press.

Обозреватель также считает, что Трамп пытается переложить ответственность за подорожание горючего на Украину, в то время как ослабление санкций может обеспечить Кремлю дополнительные доходы для финансирования войны.

От Байдена до Трампа: почему США сдерживают украинские удары

Лоусон напоминает, что в апреле 2024 года администрация Джо Байдена также призывала Украину прекратить атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Тогдашний министр обороны США Ллойд Остин объяснял это риском негативных последствий для мирового энергетического рынка.

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Американский военный историк Филлипс О’Брайен резко раскритиковал такую позицию. «Трудно представить что-то более странное, что мог бы сказать министр обороны США», — оценил он аргументы Остина.

По словам Лоусона, администрация Байдена стремилась сдержать рост цен на горючее накануне президентских выборов. Теперь похожая проблема встала перед Трампом, который обещал американцам более дешевое горючее.

«Партнеры Украины боятся поражения России и хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла», — цитирует The Telegraph слова Зеленского.

Украина уже соглашалась на трехдневную паузу в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам по просьбе Вашингтона, но затем возобновила атаки, как сообщает Foreign Policy. Киев также заявлял о готовности прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре при условии, что Москва остановит атаки на украинские энергетические объекты.

До 2022 года США импортировали российские энергоносители, однако после полномасштабного вторжения России администрация Байдена запретила импорт российской нефти и нефтепродуктов. Нынешнее ослабление ограничений стало отходом от этой политики, пишут американские СМИ.

Руководствуются ли действия Трампа коммерческими интересами

Лоусон связывает отношение Трампа к Москве также с более давними деловыми интересами американского президента. По словам обозревателя, российские деньги помогали поддерживать бизнес Трампа, а сам он годами стремился реализовать проект Trump Tower в Москве.

«Трамп годами стремился построить башню в Москве, а российские деньги помогали поддерживать его бизнес», — пишет Доминик Лоусон в The Telegraph.

По мнению Лоусона, стремление Трампа завершить войну обусловлено не только интересами США или желанием спасти жизни. Обозреватель предполагает, что немаловажную роль могут играть и коммерческие расчеты.

Таким образом, Лоусон рассматривает нынешнюю политику Вашингтона не как совершенно новый курс, а как продолжение давнего противоречия: США стремятся сдерживать рост цен на энергоносители, но давление на Украину и ослабление ограничений по отношению к российскому топливу могут приносить выгоду Москве.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский предостерег о возможных энергетических договоренностях США с Россией. По его словам, соглашение о поставках дизеля может открыть Кремлю путь к новым уступкам и ослаблению санкций.

Также Зеленский ответил на заявление Трампа о том, что договориться с Путиным якобы легче, чем с украинским президентом. Глава государства подчеркнул, что Кремль не заинтересован в настоящих переговорах и только манипулирует словами.

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