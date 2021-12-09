США собираются давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбасса — Associated Press

Киев хотят побуждать уступить часть Донбасса.

Соединенные Штаты Америки якобы собираются давить на Украину для предоставления официальной автономии части Донбасса.

Об этом 9 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По информации агентства, вызов для президента США Джо Байдена в том, чтобы "побуждать Киев уступить часть Донбасса при этом не создавая впечатления, что он уступает Путину".

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"Представители администрации (США) предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Украину могут спросить: "Можете ли вы сделать какой-нибудь шаг вперед в этих сферах?", — сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Это может включать такие меры, как разрешение союзного с Россией региона Донбасса, которое само контролирует сферу здравоохранения, полицию и школы.

Напомним, что во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным 7 декабря президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".

В среду, 8 декабря, Путин сообщил, что одним из итогов его онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом станет создание отдельной структуры, в которой будет проходить обсуждение вопросов безопасности, в частности, ситуации вокруг Украины.

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