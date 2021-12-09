США собираются давить на Украину для частичного предоставления автономии Донбасса — Associated Press

Киев хотят побуждать уступить часть Донбасса.
Соединенные Штаты Америки якобы собираются давить на Украину для предоставления официальной автономии части Донбасса.
Об этом 9 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По информации агентства, вызов для президента США Джо Байдена в том, чтобы "побуждать Киев уступить часть Донбасса при этом не создавая впечатления, что он уступает Путину".
"Представители администрации (США) предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке Украины", — говорится в сообщении.
Украину могут спросить: "Можете ли вы сделать какой-нибудь шаг вперед в этих сферах?", — сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Это может включать такие меры, как разрешение союзного с Россией региона Донбасса, которое само контролирует сферу здравоохранения, полицию и школы.
Напомним, что во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным 7 декабря президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".
В среду, 8 декабря, Путин сообщил, что одним из итогов его онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом станет создание отдельной структуры, в которой будет проходить обсуждение вопросов безопасности, в частности, ситуации вокруг Украины.
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