США собираются передать Украине военные вертолеты Ми-17

Белый дом уже предупредил о намерениях Конгресса.

Соединенные штаты Америки хотят передать Украине военно-транспортные вертолеты Mи-17 для поддержания обороноспособности войска.

Об этом брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

По словам пресс-секретаря, в рамках программы Excess Defense Articles планируют поставлять вертолеты Ми-17.

"При определении дополнительного оборудования, хранящегося в хранилищах Министерства обороны, которое может быть доставлено (в Украину – ред.) в рамках программы Excess Defense Articles, среди других механизмов, мы недавно сообщили Конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17", — сказала Псаки.

Также читайте Командующий ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Напомним, из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Джо Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.

Эта помощь, включающая около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую преданность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону.